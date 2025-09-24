Miramari rinfrancato: "Abbiamo fatto tutto bene"

Il Forlì torna a vincere dopo le due sconfitte rimediate contro Gubbio e Rimini con il netto 3-1 dal ‘Morgagni’ contro la Vis Pesaro. Prestazione positiva per i biancorossi, che riscattano innanzitutto il bruciante ko di venerdì: "Abbiamo fatto tutto bene, una partita solida – commenta ovviamente soddisfatto il tecnico Alessandro Miramari –, un match in cui siamo riusciti con grande serenità a sviluppare tante trame di gioco e a prendere in mano le redini della partita".

Dopo un primo tempo equilibrato con pochissime occasioni nitide e tanto gioco a centrocampo, una magia di Macrì ha portato il Forlì in vantaggio: pennellata con il mancino che si insacca precisa dove l’estremo difensore ospite non può arrivare. "Abbiamo sbloccato la partita con un eurogol. Fino a quel momento di palle ne erano passate in area, ma non le avevamo messe dentro. Fare dei gol importanti così, ti apre poi la partita. Stavolta comunque non abbiamo regalato occasioni agli avversari e questo è stato fondamentale. Durante la partita devi riuscire a mantenere sempre la solidità e fare le cose giuste per 90 minuti, perché questa è una categoria in cui se fai degli errori probabilmente poi li paghi".

Una gara senza sbavature per i biancorossi, che poi hanno chiuso il match con la rete di un super Menarini e il rigore di Petrelli, e che adesso salgono a quota 9 in classifica dopo 6 turni. Il prossimo impegno sarà sabato 27 alle 17.30 in trasferta contro il Pontedera, formazione poco briilante in questo avvio (terzultima a quota 4) e sconfitta ieri 2-1 sul campo della Ternana.

In chiusura, Miramari torna sulla prestazione di Rimini, in cui la squadra è apparsa in seria difficoltà. "Le partite vivono su grandi equilibri e se non le impatti correttamente vai in crisi. Spesso si guardano solo i momenti negativi della squadra come se dovessimo sempre andare bene per 90 minuti. Può capitare che nell’arco di una partita ci siano delle flessioni, nelle ultime due gare – chiosa Miramari – le avevamo avute all’inizio, ma in realtà a Rimini siamo stati castigati su un fallo laterale che avevamo regalato. Quindi, non è che il Rimini ci stesse schiacciando, anzi, aveva avuto delle occasioni tutte su nostre giocate in uscita sbagliate perché eravamo stati troppo leziosi e morbidi".

Ad ogni modo, l’amaro derby in Riviera sembra ormai roba passata e il mister biancorosso può esultare per aver subito ritrovato la sua squadra.