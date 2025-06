Mirco Omiccioli torna a Fano Calcio come nuovo allenatore

Adesso è ufficiale, Mirco Omiccioli è il nuovo allenatore del Fano Calcio. L’annuncio è stato dato ieri pomeriggio dalla società di via Toscanini con un comunicato nel quale si sottolinea il ritorno a Fano dell’allenatore: "Una figura ben nota agli appassionati locali, Omiccioli rappresenta una vecchia conoscenza del calcio fanese, avendo già lasciato un segno importante nel panorama sportivo cittadino, sia come giocatore/allenatore che come uomo di sport. Con un percorso ricco di esperienze a livello di serie D, Eccellenza e Promozione, reduce dalla vittoria nel campionato 2024/25 in Promozione con la Jesina Calcio, Omiccioli torna a Fano con entusiasmo e rinnovate ambizioni, pronto a mettere la sua competenza e passione al servizio della squadra e della città". Fin qui il comunicato del club granata.

Il resto è che il 57enne tecnico fanese è stato fortemente voluto sia dal presidente Giovanni Mei che dal direttore sportivo Roberto Canestrari. E non solo per questioni di amicizia.

"Lo abbiamo voluto – ribadisce il presidente Mei – perché conosce molto bene il girone, ha vinto due campionati di Promozione negli ultimi tre anni ed ha sempre fatto bene dappertutto dove è andato. Ringrazio pubblicamente Mirco Omiccioli per aver deciso di voler far parte di questo progetto, anche a costo di rimetterci economicamente, visto che la Jesina voleva confermarlo in Eccellenza e il K Sport Montecchio lo aveva chiamato per un programma ambizioso. Lui invece ha preferito scegliere di allenare la squadra della propria città".

Il contratto, a quanto sembra, è di un solo anno, una scelta questa voluta e accettata da entrambe le parti, proprio per sottolineare come la decisione sia avvenuta su basi squisitamente tecniche, relative ad un progetto condiviso che deve essere portato avanti passo dopo passo.

Carriera. Cresciuto nelle giovanili dell’Alma, Omiccioli ha fatto due belle stagioni da difensore con la maglia granata: 30 presenze nel campionato 1984/85 in Serie C/2 e 22 presenze nel torneo 1997/88 in C/1 proveniente dal Como e poi trasferitosi al termine della stagione a Casale Monferrato dove ha militato per quattro anni sempre in C per poi chiudere al Giorgione. Da allenatore ha sempre allenato formazioni marchigiane. Dopo il Fano, in due distinte occasioni (la parte iniziale del 2006/07 e nel 2013/14 fino a febbraio) ha guidato Fossombrone, Recanatese. Castelfidardo, Urbania, Atletico Alma, Porto sant’Elpidio, Urbania e Jesina.

Silvano Clappis