Mirko Fontana nuovo tecnico del Terre di Castelli, Sergio Cestari allo Junior Finale

In Eccellenza Mirko Fontana è il nuovo tecnico del Terre di Castelli. In Prima lo Junior Finale ha scelto Sergio Cestari, reduce dalla salvezza con il Copparo (in foto con il ds Marchesini). Il Lama come già anticipato va avanti con Emanuele Cabri e ha anche confermato l’intera rosa che si è salvata ai playout col Pavullo. Dopo la discesa in Seconda il Corlo ha annunciato l’addio dal tecnico Roberto Lanzafame. "A nome della società – spiega il ds Casolari – desidero ringraziare mister Roberto Lanzafame, e il suo vice Giovanni Pittalis, per il grande lavoro svolto in questi mesi. Arrivato a fine gennaio, in 13 partite ha condotto il gruppo ai playout, sfiorando l’obiettivo salvezza grazie a una rimonta straordinaria. Ci tengo a sottolineare che la nostra scelta non è legata ai risultati né rappresenta un giudizio negativo sul suo operato. Si tratta di una decisione dettata dalla volontà della società di intraprendere un nuovo percorso e dare un segnale forte di discontinuità con il passato".