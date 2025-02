Misano a Verucchio, Young in casa dello Sparta

Prima sulla panchina dello Young Santarcangelo per mister Riccipetitone che in settimana ha preso il posto dell’esonerato bianchi in panchina. Esordio che avverà sul campo dello Sparta Castelbolognese. Tutto questo mentre la capolista Misano si giocherà tre punti importanti nel derby sul campo del Verucchio per cercare di tenere a distanza le due principali inseguitrici. Match casalingo per il Riccione 1926 contro il Diegaro, mentre il Bellariva Virtus se la vedrà con il Fratta Terme secondo della classe. Per la Stella ci sono i novanta minuti non semplici in casa del Classe nel tentativo di scalare qualche posizione in classifia.

Promozione. Girone D (26ª giornata, ore 14.30): Civitella-Savignanese, Classe-Stella, Edelweiss-Cervia United, Sparta Castelbolognese-Young Santarcangelo, Fratta Terme-Bellariva Virtus, Frugesport-Bakia Cesenatico, Riccione-Diegaro, Verucchio-Misano. Ieri: San Pietro in Vincoli-Forlimpopoli 3-1.

Classifica: Misano 59; Fratta Terme 56; Young Santarcangelo 53; Riccione, Cervia United 44; Diegaro 43; Classe 37; Bakia Cesenatico 36; Civitella 33; San Pietro in Vincoli 32; Savignanese, Stella 31; Sparta Castelbolognese 30; Forlimpopoli 23; Bellariva Virtus 22; Edelweiss 21; Verucchio 20; Frugesport 13.