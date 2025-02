Missione compiuta. Il Corridonia muove la classifica. Nessun gol a Montegiorgio

Montegiorgio 0 Corridonia 0: Caponi, Beleggia (80’ Del Gobbo), Marziali (65’ Cobo), Misin, Tarulli, Sako, Milozzi Alessio, Cesca, Ribichini (70’ Minella), Milozzi Mattia (80’ Vignaroli), Frinconi (60’ Paolini). All.: Di Stefano.CORRIDONIA: Mazzocca, Alberione, Bordi, Kakuli, Pucci, Dutto, Atzori (72’ Bedetta), Lattanzi, Galdenzi (65’ Cesaretti), Ruzzier, Garbuglia (65’ Monti). All.: Fondati.Arbitro: Caporaletti di Macerata.

Poche emozioni e risultato ad occhiali su un pessimo campo tra Montegiorgio e Corridonia. Punti in palio pesanti e gara spigolosa, che l’arbitro fatica a tenere in pugno. Nel primo tempo il portiere ospite respinge di pugno due punizioni dalle fasce, Ruzzier per il Corridonia spara alto da buona posizione. Nel finale protestano i locali per la strattonata su Frinconi. Nella ripresa Montegiorgio più manovriero che, con l’inserimento di Minella e Paolini, crea maggiori pericoli. Il tutto non produce altro che qualche corner sul quale la difesa riesce sempre a salvarsi.