Missione Ravenna, si accendono i motori. Bucchi vuole ritrovare un Arezzo brillante

di Andrea Lorentini

L’ è pronto a varare la missione Ravenna. Questo pomeriggio gli amaranto si ritroveranno all’antistadio per iniziare ufficialmente la settimana che porterà allo scontro diretto di domenica prossima. Primo, vero, momento della verità del campionato. Una cosa è certa: al "Bruno Benelli" servirà un cavallino rampante nella sua versione migliore. In Romagna non c’è in palio, in caso di vittoria, soltanto il primato in solitaria, ma l’opportunità di sferrare un primo colpo significativo nel braccio di ferro con i giallorossi che continuano a viaggiare appaiati in testa al cavallino. Per farlo gli amaranto dovranno alzare il livello della qualità del gioco rispetto a quanto visto contro Rimini e Gubbio. E’ stato lo stesso Bucchi a sottolineare come la squadra, in particolare nell’ultima partita abbia commesso qualche errore di troppo sia in fase di costruzione che nelle scelte di passaggio. Di contro c’è la solidità difensiva pienamente ritrovata e quel saper vincere anche di corto muso che, alla lunga, in un campionato può fare la differenza.

Nello scontro diretto di domenica, però, potrebbe non bastare e allora questa settimana sarà anche focalizzata a far ritrovare brillantezza ad elementi cardine, dai quali passa la qualità nello sviluppo del gioco. Su tutti Filippo Guccione. Il numero 7 è in un periodo in cui l’estro che ne caratterizza lo stile di gioco rimane sotto traccia. E si torna al solito ritornello: se non gira il suo regista, la squadra fatica a recuperare le coordinate di manovra. E’ uno dei pochi in circolazione, in serie C, che vede il gioco prima degli altri. Le sue aperture a cambiare lato del campo sono un’arma potentissima a disposizione dell’ per innescare immediatamente gli esterni offensivi. Nelle ultime due partite sono venuti meno ed è innegabile che tutta la squadra ne abbia risentito. Contro il Gubbio è apparso sottotono anche Luca Chierico. Una giornata storta può capitare se consideriamo che il figlio d’arte è l’unico ad aver giocato titolare tutte le gare da inizio stagione. Avrebbe bisogno tirare un po’ il fiato e verrà gestito negli allenamenti.

Chi, invece, ha usufruito di un riposo forzato è stato Emiliano Pattarello. Complice la squalifica, il numero 10 ha potuto rifiatare e a Ravenna c’è da aspettarselo nelle migliori condizioni e sopratutto motivato. Contro i romagnoli l’occasione per dimostrare di aver imparato la lezione ed essere cresciuto ancora come uomo squadra nel mettere a disposizione dei compagni la propria forza. Dalla luna di Guccione, Chierico e Pattarello dipenderanno buona parte dei destini di una sfida che che può dare un primo segnale significativo.