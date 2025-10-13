Mister Armillei. "Nel primo tempo tanto equilibrio. Disuniti dopo il 2-0»

Ci ha provato il Cannara. E’ tornato a casa a mani vuote. "Nel primo tempo la partita è stata equilibrata – ha commentato il tecnico degli umbri, Antonio Armillei –, abbiamo avuto noi le occasioni più importanti per passare in vantaggio. Ci sono invece riusciti gli avversari che hanno poi subito raddoppiato a inizio ripresa: dal 2-0 in poi ci siamo disuniti e, una squadra come il Siena, non puoi affrontarla se non sei compatto. I bianconeri hanno valori importanti e giocano con un sistema che ti obbliga a non sbagliare niente in fase di non possesso. Se trovano spazi aperti possono metterti in grande difficoltà e noi, nel secondo tempo, provando a osare di più, glieli abbiamo concessi". Per quanto visto al Franchi la classifica del Cannara è bugiarda ("Da neopromossi dobbiamo adattarci alla nuova realtà, ma abbiamo tutto per salvarci", le parole del mister): gli umbri, in questa fase iniziale, hanno dovuto affrontare molte ‘big’ del campionato. "Le differenze tra Siena e Grosseto – ha chiuso Armillei –? Sono due squadre completamente diverse, per quanto entrambe di valore. I bianconeri fanno del possesso palla la loro arma in più, i maremmani sono più concreti. Si contenderanno la vittoria del campionato".

A.G.