Mister Barontini. "Il rosso a Ndiaye ci ha complicato molto la vita»

"È difficile restare in dieci alla prima di campionato e fare sessanta minuti contro una squadra che ha approcciato molto bene la partita". È il commento di Federico Barontini, da questa stagione sulla panchina del Poggibonsi. L’esito del match è stato condizionato anche dall’espulsione di Ndiaye dopo mezzora di gioco. In inferiorità numerica, i leoni non hanno trovato i giusti pertugi per risalire la china e ribaltare il risultato.

"Sicuramente il Terranuova è stato più brillante di noi all’inizio e ha pure meritato il vantaggio – ha aggiunto il tecnico della compagine senese –. Il problema però non è stato questo, perché avevamo tutto il tempo per recuperare, quanto l’espulsione arrivata poco dopo, questa sì che ci ha complicato la vita. Nel secondo tempo, con il gol del raddoppio, è stato davvero difficile reagire perché il Terranuova ha gestito bene la palla e noi abbiamo creato poco".

Un risultato che segna l’esordio in serie D del tecnico che proprio a Poggibonsi, da calciatore, vinse il campionato di serie D nell’annata 2000-2001 sotto la guida di Indiani. "Anche per molti giocatori è stato il primo approccio alla categoria – ha concluso – e bisogna capire velocemente che tipo di campionato è la serie D".