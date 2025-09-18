Mister Bellazzini. "Credo si sia visto che la squadra ha già un’ossatura»

Ospite dei Fedelissimi, il mister del Siena, Tommaso Bellazzini ha fatto il punto, dopo i tre impegni ufficiali stagionali. "Credo si sia visto che la squadra ha già un’ossatura – ha commentato –… Considerando che siamo ripartiti da zero, siamo a un buon punto". Dopo il ko con il Tau, è arrivata subito una vittoria: a Orvieto si è visto bene il modo di giocare del tecnico. "L’importante è non farsi condizionare dai risultati, ma dalle prestazioni – ha detto Bellazzini –. Dopo un ko qualche scoria c’è sempre, ma domenica la squadra ha fatto bene, la vittoria è significativa. Noi facciamo un possesso molto alto e questo fa sì che gli avversari corrano tanto dietro la palla e si ‘logorino’: il secondo tempo è stato frutto del primo. Noccioli falso nove? Ha un’intelligenza personale e calcistica incredibile, potrebbe giocare in tutti i ruoli. Ciofi poco impiegato? E’ un calciatore di grande valore, avrà il suo spazio". Con il Tau si è visto che, anche nello svantaggio, il modulo non cambia. "Una partita dura 90 minuti e bisogna rimanere sempre freddi e lucidi, non farci prendere dall’ansia: velocizzare può essere controproducente, può far perdere riferimenti e magari subire transizioni. Dobbiamo avere la forza di rimanere chi siamo".