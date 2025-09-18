Acquista il giornale
Mister Bellazzini. "Credo si sia visto che la squadra ha già un’ossatura»

di ANGELA GORELLINI
18 settembre 2025
Ospite dei Fedelissimi, il mister del Siena, Tommaso Bellazzini ha fatto il punto, dopo i tre impegni ufficiali stagionali. "Credo si sia visto che la squadra ha già un’ossatura – ha commentato –… Considerando che siamo ripartiti da zero, siamo a un buon punto". Dopo il ko con il Tau, è arrivata subito una vittoria: a Orvieto si è visto bene il modo di giocare del tecnico. "L’importante è non farsi condizionare dai risultati, ma dalle prestazioni – ha detto Bellazzini –. Dopo un ko qualche scoria c’è sempre, ma domenica la squadra ha fatto bene, la vittoria è significativa. Noi facciamo un possesso molto alto e questo fa sì che gli avversari corrano tanto dietro la palla e si ‘logorino’: il secondo tempo è stato frutto del primo. Noccioli falso nove? Ha un’intelligenza personale e calcistica incredibile, potrebbe giocare in tutti i ruoli. Ciofi poco impiegato? E’ un calciatore di grande valore, avrà il suo spazio". Con il Tau si è visto che, anche nello svantaggio, il modulo non cambia. "Una partita dura 90 minuti e bisogna rimanere sempre freddi e lucidi, non farci prendere dall’ansia: velocizzare può essere controproducente, può far perdere riferimenti e magari subire transizioni. Dobbiamo avere la forza di rimanere chi siamo".

