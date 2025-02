Mister Bellazzini. "Sono orgoglioso di quanto fatto fin qui dai ragazzi»

Esulta Tommaso Bellazzini, allenatore del Ghiviborgo, per l’affermazione di 2-1 sul terreno dei giallorossi: "Abbiamo saputo mettere in mostra il nostro gioco, capovolgendo con caparbietà l’iniziale svantaggio. Ma a parte questo successo, contro una rivale forte, mi preme sottolineare un dato: sono orgoglioso di quel che i ragazzi hanno saputo fare fin qui, in un campionato di serie D molto difficile per sua natura come ben sappiamo. Non stavamo attraversando un periodo confortante nei risultati, però abbiamo saputo riscattarci". Un’alternanza nel rendimento? "Non dimentichiamo che il Ghiviborgo è la squadra più giovane del campionato - spiega mister Bellazzini - e quindi può capitare di salire in altalena, a livello sia di verdetti numerici che di emozioni. Ma tutto ciò non toglie spessore, a mio parere, alla condotta di un gruppo che sta compiendo qualcosa di straordinario in questo torneo. È l’ aspetto più importante da sottolineare".

PaoBat