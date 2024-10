Mister beoni. "Noi poco lucidi davanti alla porta nel secondo tempo»

Una partita che lascia dell’amaro in bocca ai ragazzi di Beoni, che dopo aver recuperato lo svantaggio si portano in avanti per quasi tutto il match, senza però portare mai a casa il vantaggio sperato. "La prestazione c’è stata ed è stata molto importante – spiega l’allenatore –. Nel secondo tempo dove abbiamo avuto tre occasioni, ma non siamo mai stati freddi sotto rete per andare avanti nel risultato. La squadra ha fatto molto bene, il Ravenna è una delle big del campionato e siamo riusciti finalmente ad esprimere un buon calcio. Venivamo da un momento difficile, mentalmente non era facile ma i ragazzi hanno reagito con lo spirito giusto. L’avversario che ci ha controbattuto su ogni pallone e occasione, ma siamo stati postivi creando situazioni da gol molto importanti".

f.t.