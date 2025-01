MISTER BILò. "Mi tengo stretto questo punto, non era facile»

Un pizzico di rammarico per mister Lorenzo Bilò a fine gara dopo aver sperato per un attimo di portare a casa il colpaccio espugnando il Don Mauro Bartolini, complice anche la bella intuizione di inserire Pierfederici che appena entrato ha subito siglato la rete del vantaggio per gli ospiti.

Mister, una gioia durata troppo poco?

"Mi tengo stretto questo pareggio perché prenderlo qui contro una squadra che sapevamo proporre un calcio molto bello, dinamico e che ci poteva mettere in difficoltà non è stato semplice. L’Atletico Ascoli oggi (ieri, ndr) ha fatto una partita dal punto di vista tecnico e tattico superiore alla nostra, dobbiamo riconoscerlo, ma avevo chiesto ai ragazzi un tipo di partita con il baricentro un po’ più basso per sfruttare qualche ripartenza. Sapevamo che loro contro un blocco basso potevano andare in difficoltà e secondo me nel primo tempo abbiamo anche palleggiato in modo discreto".

Ripresa ancora più accorta?

"In realtà nel secondo tempo abbiamo proprio smesso di giocare ed era solo cercare di andare in transizione e nonostante tutto abbiamo avuto il merito di saper soffrire e crearci l’occasione del vantaggio. Grande rammarico perché non puoi prendere gol dopo due minuti da un episodio del genere".

Un giudizio sui due nuovi arrivati Zini e Giandonato?

"Due prestazioni di spessore per quello che potevano darci da ultimi arrivati. Inserire due nuovi giocatori in un contesto del genere e in una partita del genere non è mai facile. Andiamo a casa con un buon punto e complimenti ancora all’Atletico Ascoli per la gara che ha disputato".

Valerio Rosa