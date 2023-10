Mister Bonuccelli. ‘Non ci siamo mai arresi. Questo è un segno buono’

Per il Grosseto di Bonuccelli l’appuntamento con i tre punti è ancora rimandato a data da destinarsi: mercoledì si torna di nuovo in campo, allo "Zecchini" arriva un Poggibonsi ben carico e con un giorno in più di riposo. A fine gara, al tecnico del Grosseto, Vitaliano Bonuccelli, chiediamo se con il Figline il punto è davvero guadagnato? "Come si è subito incanalata la partita al ‘Del Buffa’ – spiega il tecnico del Grosseto – direi che è un punto positivo. E’ chiaro giocare tutta una gara senza un giocatore diventa difficile, la partita diventa un po’ complessa. Però, sullo svantaggio ci siamo ripresi, lottando con molta determinazione e creando anche alcune opportunità per poter segnare. Non ci siamo mai arresi, segno buono".

Come giudica la prova di questo Figline?

"Ha lottato con i propri mezzi e nell’unica occasione che gli è capitata ha saputo sfruttarla. Noi in un paio di opportunità ci siamo andati vicino, il calcio è fatto così".

L’appuntamento con i tre punti è rimandato a mercoledì?

"Cercheremo di rifiatare e puntare tutto le chance alla prossima sfida confidando di essere anche più assistiti dalla sorte. Dalla prossima gara speriamo che sia un inizio di un nuovo campionato".

G. Pul.