Mister Bonuccelli. "Rammarico per le occasioni non sfruttate»

Disamina onesta quella dell’allenatore del Grifone, Vitaliano Bonuccelli, al termine del match che il Grosseto ha pareggiato in casa del Ponsacco. "C’è rammarico – dice il mister – perché eravamo riusciti a sbloccare la partita nel primo tempo. Poi, la solita distrazione, ha dato via all’azione del pareggio del Ponsacco, che, come avevo detto alla vigilia, si è dimostrato una squadra solida, ben organizzata che non merita il posto di classifica che occupa". Ma il Grosseto le sue belle palle gol per portare a casa i tre punti le ha comunque avute. "Almeno quattro palle gol nitide – chiude il mister – che però vuoi per sfortuna, vuoi per demerito non siamo riusciti a sfruttare. Per questo è tanto il rammarico per non aver portato a casa la vittoria".