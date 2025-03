Mister Bonura. "Non abbiamo fatto una buona partita. Sconfitta meritata»

"Oggi non abbiamo fatto bene, il Siena ha meritato di vincere": non ha nascosto l’amarezza, il tecnico della Sangiovannese, Marco Bonura, al termine del match. "La prestazione, da parte della mia squadra,c non c’è stata – ha sottolineato –, visto il momento he stiamo attraversando, dei cali possono anche starci. I bianconeri hanno creato tante occasioni. E’ vero, abbiamo fuori tanti giocatori, ma questo non deve diventare un alibi". "Un pareggio non avrebbe cambiato niente – ha aggiunto Bonura –. Non è semplice lavorare bene in questa situazione, con la classifica che dice che siamo dentro ai play out. Domenica il derby con il Montevarchi, a prescindere dalla graduatoria, sarà una partita a sé. Per assurdo potrebbe rivelarsi la gara perfetta, sia per noi che per loro, perché dovremo metterci qualcosa in più. Per un allenatore è più facile motivare il gruppo prima di certe sfide".