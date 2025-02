Mister Brando. "Applaudo i miei. Siamo riusciti a metterli sotto»

"Applaudo i miei ragazzi per essere riusciti a mettere sotto un avversario blasonato come il Siena": esordisce così, nel post partita, il tecnico del Seravezza, Lucio Brando. "Al di là del rigore sbagliato – dice il mister –, e nel calcio episodi così possono succedere, ci teniamo stretto tutto quello che è successo prima. Una partita giocata a viso aperto da entrambe? No, io ho visto una squadra chiusa che lanciava la palla sopra e un’altra che ha provato a fare calcio e a dominare l’avversario. Poi dopo, è chiaro, dovevamo concretizzare. Non so quanti rimpalli ci siano stati dentro l’area: non abbiamo mai trovato il pertugio". "Che poi si possa concedere una transizione al Siena con i giocatori che ha a disposizione mi sembra il minimo sindacale – aggiunge Brando –. Quello che mi porto a casa io è il dominio del gioco, l’energia buttata in campo, l’organizzazione: abbiamo provato a farli muovere, a farli aprire".