Mister Calderini. "Vittorie simili valgono davero un’intera stagione»

Calderini esulta: "Vittorie come queste valgono una stagione". Merito di chi? "Della professionalità del gruppo e dello staff. Quando si lavora con serietà, certe qualità emergono". La salvezza, per l’aritmetica, non è ancora un dato acquisito per il Poggibonsi. In sala stampa non mancano però le domande sul futuro di mister Calderini: "A me Poggibonsi ha dato tanto – risponde il tecnico – e se ci saranno i presupposti darò la mia disponibilità a proseguire il mio percorso in giallorosso. Prima, naturalmente, si tratterà di esaminare il quadro insieme con gli addetti del sodalizio. Se tutti gli intenti coincideranno, per me nessun problema. Anzi, qui sto bene e sono felice di ricevere attestati di stima da società e tifosi". Tre punti che hanno il volto sorridente, dopo vari eventi avversi, di Matteo Motti: "Abbiamo vinto perché siamo andati a cento all’ora nell’arco del match", conclude il goleador.

Paolo Bartalini