Mister Cassani. "Pagate le fatiche della partita di lunedì»

CARPIStefano Cassani fatica a spiegarsi un Carpi così spento. "Abbiamo avuto un approccio sbagliatissimo – le sue parole – non abbiamo evidentemente recuperato le energie da lunedì. Avremmo avuto bisogno di un po’ più di riposo, purtroppo il calendario era così. Prendiamo atto di aver approcciato male, forse per la prima volta da inizio anno. Eravamo sgonfi e vuoti, dopo la grande fatica e il dispendio di energie di lunedì avremmo avuto bisogno di qualche cambio in più nell’undici iniziale, ma in questo momento siamo corti. Cosa può lasciare questa sconfitta? Il calcio ha memoria corta, sia un verso che nell’altro, non credo che 30’ di brutta prova cancellino quello che questi ragazzi hanno fatto fino ad ora e quindi la giornata no può capitare, è stata totalmente questa per episodi e per prestazione, basta vedere che Zagnoni cerca di agganciare la palla e prende rosso". Poi il tecnico parla dei singoli. "In dieci ho tenuto Figoli dietro perché ci poteva dare un po’ di palleggio. Mahrani? Ha fatto un buon esordio, non è entrato in una situazione facile".