Mister d’alesio. "Il direttore di gara?. Poco convincente»
Impossibile non partire dalla fine. Da quel rigore che ha condannato il Rimini alla sconfitta in casa del Guidonia nel primo turno infrasettimanale della stagione. Filippo D’Alesio è amareggiato. "Ho solo da ridire sulla spiegazione che ci è stata data dall’arbitro – racconta l’allenatore dei biancorossi – Ci ha detto che per lui non era rigore, ma per il quarto uomo sì. E sinceramente non so quanto questo sia corretto. Poi l’espulsione di De Vitis fa male. Ero lì quando con tanta educazione, nessuna parola fuori posto, ha chiesto spiegazioni a fine gara all’arbitro. E per questo si è visto sventolare il cartellino rosso in faccia. Chiuso il capitolo arbitro".
Preferisce mettere da parte gli episodi D’Alesio e concentrarsi su quello che non ha funzionato nel primo tempo, e che poi ha funzionato nella ripresa. "Nell’intervallo ho chiesto due cose che nella prima parte di gara non eravamo riusciti a fare per responsabilità mia: alzare la pressione quando la palla era riconoscibile e quindi potevamo andare uomo a uomo e cercare di avere più coraggio. Perché quando abbiamo lo spirito giusto diamo problemi a tutti. Ma sappiamo anche soffrire".
