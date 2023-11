Mister Diotaiuti. "Sessanta minuti giocati molto bene. Me li tengo stretti»

E’ soddisfatto della prova della sua squadra, il tecnico dell’Audax Rufina Niccolò Diotaiuti (squalificato, in panchina Matteo Innocenti). "Per 60 minuti i ragazzi hanno giocato molto bene e quei 60 minuti me li tengo stretti – ha commentato il mister nel post gara –, ne sono contento perché avevamo preparato la partita nella maniera giusta. Sapevamo i valori della nostra avversaria e i valori, alla fine, vengono fuori sempre. Qualche rammarico c’è, ma bisogna andare avanti e pensare alle prossime partite che per noi sono fondamentali". "Nell’intervallo ho fatto i complimenti alla squadra – ha proseguito Diotaiuti – ma le ho anche detto di stare particolarmente attenta nei primi minuti della ripresa. Infatti abbiamo preso due gol ravvicinati: contro una squadra come il Siena, con tanti giocatori di livello veramente alto, se sbagli una cosa vieni subito punito. Però ai ragazzi posso dire veramente poco. Dopo il 3-1, poi, abbiamo effettuato i cambi pensando alle prossime partite, visto che non è quella contro la squadra di Magrini, per noi, la gara da vincere. Ci abbiamo provato, è stato bello comunque poterci confrontare con una realtà così". A.G.