Mister Fattori (Scandicci). "Contento dei miei. Davanti avevamo una corazzata»

"E’ successo quello che ci è capitato nelle ultime partite, creiamo tanto ma non concretizziamo": a parlare il tecnico dello Scandicci Andrea Fattori. "Sono contento della prova della squadra – prosegue – ho visto buone cose, al cospetto di una corazzata come il Siena. Purtroppo la generosità del secondo tempo non è bastata e il fatto che siamo stati gli avversari ad aver messo in maggiore difficoltà i bianconeri è una magra consolazione. Dobbiamo ritrovare il risultato". E’ un momento no. "Nel complesso lo Scandicci è una squadra giovane – spiega Fattori – e l’aspetto mentale è fondamentale: prendere gol nei primi minuti di gioco, come già ci era successo e cosa che temevo, ha influito. Speravo l’incontro potesse prendere una piega diversa". "Il rigore su Lastrucci – chiude –? Per me c’era. Ma non mi interessano le polemiche. Fare l’arbitro è difficile quanto fare l’allenatore e Corti ha diretto bene una gara difficile".