Mister Formisano. "Provo un’enorme soddisfazione e tanto orgoglio»

Una vittoria fatta di caparbietà e attaccamento, quella della Pianese: parla di "enorme soddisfazione e orgoglio" il tecnico bianconero, Alessandro Formisano. "Sapevamo che non era una partita come le altre – spiega –. Ci sono momenti, in una stagione, in cui devi assumerti la responsabilità di definire una gara più importante delle altre. Il peso specifico di questi tre punti era capitale per il nostro percorso. Avevo chiesto ai ragazzi di essere una squadra che capisce la Serie C, pronta a sacrificarsi e concreta: anche oggi il gruppo ha dimostrato quanto è grande".

"Credo che ogni partita – aggiunge Formisano – sia diversa dall’altra e che ogni avversario sia diverso dall’altro. Noi dobbiamo, mantenendo la nostra identità, saper fare sempre qualcosa di diverso per arrivare alla vittoria. Compiere sempre le stesse scelte può non pagare nel lungo periodo, credo invece nella differenziazione e che ogni settimana qualcuno possa essere protagonista. Cambiare la formazione permette di tenere sul pezzo tutti: io ho la fortuna di allenare dei ragazzi veramente validi, che hanno avuto la forza di mettersi in gioco dando tutto per un sogno. Non mi piace parlare di singoli ma il nostro capitano, Simeoni, è un esempio".