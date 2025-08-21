Mister Fucili sul campionato di serie D. "Recanatese con tanti bravi giovani, ma è da completare»

L’inizio della stagione ufficiale si avvicina a grandi passi, le rose si stanno completando ed ecco l’opinione di Michele Fucili, finalista playoff l’anno scorso con il Fossombrone ed ora quasi incredibilmente a "spasso", senza comunque eccessivi rimpianti. "Intanto – ci dice – ne ho approfittato per un piccolo intervento programmato da tempo, diciamo residui della carriera da calciatore".

Come si prospetta la Serie D? "Penso che l’equilibrio regnerà sovrano: non vedo l’ammazza-campionato come lo è stata la Samb dell’anno scorso. Tutti sostengono che le favorite sono Teramo e L’Aquila, sono d’accordo, ma posso fare un’aggiunta?"

Prego. "Allo stesso livello o giù di lì metto l’Atletico Ascoli: in un organico già forte hanno inserito giocatori di altissimo livello per la categoria come De Santis dal Pineto, Forgione che era il capitano del Chieti ed un attaccante di razza come Belloni. In difesa hanno cinque elementi di spessore tanto che adesso stanno fuori D’Alessandro e Feltrin che sarebbero titolari più o meno ovunque".

Le novità San Marino e Sammaurese? "Dei primi non conosco molto ed anche il tecnico è nuovo per le nostre zone (si tratta del lecchese Andrea Malgrati ndr). I romagnoli hanno un buon organico ed hanno inserito i due ex Fossombrone Casolla e Bianchi: penso che siano competitivi".

Lei è stato anche tra i papabili per la panchina della Recanatese: che idea si è fatto della squadra giallorossa? "Ci sono tanti giovani bravi, ma, appunto, sono giovani e qualche innesto importante deve essere fatto. Vedremo come sarà l’impatto con un campionato nazionale di Lovotti che ha sempre segnato molto ma a livelli più bassi. Mi sembra che la rosa sia un po’ corta, considerando che la stagione è lunga e le incognite sono dietro l’angolo".

La Maceratese riuscirà ad essere all’altezza dell’entusiasmo dei suoi tifosi? "È stato importante confermare l’ossatura che ha vinto un’Eccellenza durissima. Neglia potrebbe essere un valore aggiunto mentre non conosco Osorio. Hanno preso però uno dei giovani più interessanti emersi l’anno scorso, ossia Marchegiani, chiamato a confermarsi".

Il “suo“ Fossombrone invece? "Una squadra giunta quinta l’anno scorso e che ha perso la finale a Teramo ai supplementari merita tutte le attenzioni del mondo. L’ambiente poi è quello ideale per lavorare".

In sintesi per le marchigiane si prospettano lacrime e sangue… "Credo che per tutte sarà così e che le distanze tra playoff e playout saranno minime. Al momento solo il Castelfidardo appare un po’ in ritardo ma tutti i cavalli buoni si vedono sempre nelle corse lunghe. Il pubblico comunque avrà tante occasioni per divertirsi e magari vedere pure del buon calcio".

a. v.