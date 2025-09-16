Mister Giandomenico. Sangiustese,: "Serve un esame di coscienza»

"Per l’ennesima volta abbiamo preso gol sul finire della partita". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, si sofferma sulle battute finali quando il Fabriano Cerreto ha trovato la rete della vittoria, tuttavia il tecnico è consapevole di quanto visto nelle battute iniziali. "Non mi è piaciuto l’atteggiamento, è stato sbagliato l’approccio - confessa - e poi abbiamo reagito più di rabbia che di organizzazione e di gioco. Bisogna farsi un esame di coscienza e renderci conto che l’Eccellenza è un campionato difficile, forse ci eravamo illusi dopo il buon precampionato. Ora è il momento di abbassare la testa e pedalare". C’è anche da dire che il centrocampo è apparso troppo compassato e sono stati commessi diversi errori, però nonostante tutto i rossoblù hanno provato a rimettersi in carreggiata. "Ci abbiamo provato, ma non siamo stati nemmeno attenti perché sul finire abbiamo commesso un fallo inutile e dalla conseguente punizione è nato il gol della loro vittoria"