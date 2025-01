Mister Gori. "Peccato per il palo di Sala. Alla fine potevamo anche vincere»

Dopo quello della Cittadella a Piacenza, ecco un altro reclamo per errore tecnico. Questa volta è l’Imolese ad annunciarlo a fine gara con una nota. "L’Imolese, a seguito dell’ennesimo arbitraggio non all’altezza della situazione e palesemente condizionante della gara – si legge – chiede che lo stesso rispetto che la nostra società ha sempre dimostrato presso tutti gli organi federali venga riservato anche alla nostra società. Il susseguirsi di episodi equivoci e segnatamente sfavorevoli mette a dura prova la nostra fiducia nei confronti di chi la domenica viene a decidere le nostre sorti. Tutti noi possiamo sbagliare e nessuno deve essere condannato, ma quando gli errori diventano molteplici e contrari all’evidenza dei fatti, credo che abbiamo il dovere di fermarci e farci una domanda sul perché accade. È troppo semplice ricondurre tutto alla semplice casualità. Non ci caschiamo più. Per questo per quello accaduto nella gara con la Cittadella procederemo al reclamo ufficiale per grave e palese errore tecnico arbitrale".

In casa Cittadella mister Mattia Gori aveva commentato così la gara. "È stata una gara in cui si è divertito il pubblico, un po’ meno noi – spiega - abbiamo avuto grande cuore nel recuperarla, abbiamo preso due gol nelle prime due azioni, ma sullo 0-0 ci hanno annullato un gol per un offside che mi dicono non c’era. È stato un nostro primo tempo brutto per tanti aspetti, mentre nella ripresa abbiamo giocato una gara pulita tecnicamente, abbiamo rimontato e preso un palo clamoroso con Sala che ci poteva dare la vittoria in rimonta, sarebbe stato qualcosa di clamoroso, ma ci portiamo a casa l’inerzia negativa interrotta e l’inerzia positiva della ripresa giocata con il cuore e quando una squadra ha quella cosa lì che ci abbiamo messo nella ripresa alla lunga il risultato arriva sempre".