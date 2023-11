Mister. "Ma dovevamo controllarla meglio»

"La partita sul 2-0 pensavo fosse finita, invece un po’ di leggerezza l’ha riaperta – ha detto a fine incontro mister Marco Masi –. Ci siamo troppo specchiati. Potevamo essere più concreti. Sul gioco siamo più contenti, ma vorrei più determinazione in fase conclusiva. Abbiamo coinvolto tutti i giocatori, chiunque gioca e viene chiamato in causa risponde sempre presente. Penso ad Origlio, che si fa sempre trovare pronto".

Due gol segnati, uno sfiorato. Il bomber Francesco Marcheggiani è risultato decisivo. "Tornare al gol è molto significativo – dice Marcheggiani –. Sono contento per la prestazione e per la vittoria che ci porta agli ottavi di coppa. Era ora che segnassi, era da un po’. Per noi attaccanti il gol è fondamentale, poi vincere così ci rende felici. La società punta alla Coppa Italia, siamo contenti, dobbiamo dare il meglio di noi in ogni incontro. Siamo arrivati agli ottavi. Domenica daremo il massimo per portare via punti dal Figline".