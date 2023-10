Mister Magera (Fortis). "Il Siena è favorito. L’Asta? Ci attende una partita ostica»

Nicola Magera, il tecnico della Fortis Juventus, che la Robur ha affrontato nella sua partita d’esordio, ha fatto il punto sulla stagione, parlando anche di Siena e Pontassieve. "E’ un campionato difficile – ha affermato ad Almanacco –, livellato verso l’alto, con una bella lotta per entrare nelle prime cinque. C’è il Siena favorito, che ogni settimana si rinforza con nuovi giocatori, ma anche lo Scandicci, il Terranuova, che ha la rosa ampia e un allenatore valido, il Foiano che ho visto esprimere un gran bel gioco". "Ci sono anche Colligiana, Mazzola e la Castiglionese – ha aggiunto –, di cui non parla nessuno ma che già l’anno scorso ha fatto bene. Non sottovaluto il Pontassieve, per la rosa che ha mi aspetto una risalita". Domani la sfida con l’Asta. "Difficile sicuramente – ha chiuso Magera –, hanno il capocannoniere Bjorn Doka con 7 reti, avevano fatto 7 punti in quattro giornate, poi hanno infilato due gare brutte cambiando allenatore. Il 4-0 con il Siena fa poco testo".