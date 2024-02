Mister Magrini: "I ragazzi sono carichi. Adesso non si molla di un centimetro"

Il Siena, ribaltando in un tempo lo svantaggio iniziale, ha dato prova di solidità mentale. Il tecnico bianconero Lamberto Magrini (foto), ha apprezzato lo spirito dei suoi ragazzi. "Sono stati bravi, motivati, carichi – ha affermato il mister –. Anche durante la settimana li vedo attenti e concentrati, mi danno grandi garanzie. Fisicamente sono un po’ calati, ma anche per i pesanti carichi di lavoro dell’ultimo periodo, che ci serviranno per il rush finale. Quindi va bene così, anche perché in questo campionato, in ogni partita c’è da soffrire, anche nelle vittorie più facili abbiamo sofferto in certi frangenti. I 10 punti di vantaggio hanno ancora più valore".

Un plauso al centrocampo. "Bianchi, Lollo e Masini hanno lavorato bene – le parole del mister –, sia in fase propositiva, di sviluppo dell’azione del gioco e negli inserimenti e si sono sacrificati in fase non possesso. Il centrocampo è l’anima di una squadra, aiuta a concretizzare il gioco e protegge la difesa. Abbiamo sviluppato anche delle buone giocate, cosa che nelle ultime gare non era successo. E c’è stato anche un dubbio fuorigioco. Il campo, poi, non aiuta, dopo pochi minuti è un disastro, costruire è sempre più difficile che distruggere e su un terreno così costruire è ancora più complicato".

A proposito di Masini: importante che si sia sbloccato. "Sono contento perché aveva bisogno ritrovare fiducia – ha dichiarato Magrini –. Dopo un infortunio un giocatore non ritrova subito una buona condizione psico-fisica. Lo stesso Cavallari, al momento, non è quello di prima. Con Bernardo ho anche esagerato nel farlo giocare, togliendo tra l’altro spazio ad Hagbe che stava facendo molto bene, ma volevo recuperarlo. Oggi ha dimostrato di essere al 100 per cento. Galligani? Da Elia mi aspetto sempre qualcosa in più, ma ha fatto gol e va bene così". Con l’entrata di Biancon il mister è passato alla difesa a tre. "Loro non avevano più nulla da perdere – ha spiegato – e hanno iniziato a mettere palle lunghe: con tre centrali, anche nel gioco aereo, mi sentivo più tranquillo". La serie D è a un passo. "Sono concentrato su questo campionato – ha chiuso il tecnico bianconero –. Non molliamo di un centimetro, sabato invece di stare a casa sono andato a Foiano a vedere la Colligiana… E da stasera pensiamo già ai biancorossi".

Angela Gorellini