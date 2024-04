Mister Magrini: "Primo tempo brutto. Voglio la squadra sempre affamata"

Non usa giri di parole l’allenatore del Siena Fc Lamberto Magrini (foto) nel post partita dell’Audax Rufina. "Il primo tempo è stato abbastanza brutto – le parole dell’allenatore bianconero allo stadio Berni di Badesse –. Mi sono arrabbiato negli spogliatoi perché voglio vedere una squadra sempre applicata. Loro avevano forse qualcosa di più sotto l’aspetto della brillantezza, ma in fase di possesso dovevamo far meglio. Nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più, niente di eccezionale ma la voglia di vincere la gara c’è stata". Magrini scomoda poi il passato illustre della Robur: "Parlando con alcuni tifosi nei giorni scorsi mi raccontavano di un Sassuolo-Siena in B (era il 2010/2011 con Antonio Conte in panchina, ndr) in cui la Robur vinceva 3-2 nel finale e poi subì la rimonta nel recupero da parte degli emiliani. Ecco, per evitare situazioni di quel tipo in partite, che contano, una squadra matura in gare che dal punto di vista del risultato valgono meno deve evitare cali di tensioni".

Allenare quindi anche l’attenzione. "Venerdì ho detto che nei secondi tempi avevamo un po’ abbassato la tensione e questo può essere un grosso difetto. Quest’anno è successo all’andata con la Sinalunghese quando abbiamo subìto due gol alla fine riaprendo una gara che pareva chiusa. Nel calcio non c’è nulla di scontato e se non si sta attenti si rischiano figuracce. Voglio vedere la squadra sempre affamata. È un modo per creare una mentalità in vista del futuro. La forza di un gruppo deve esser quella di non calare di intensità e di essere sempre affamata".

Poi l’argomento va sul futuro, dopo che nel pre partita di sabato Magrini aveva sottolineato che ancora non si può parlare di ufficialità, ma che i colloqui col club sono costanti e continui per arrivare a una conferma dello staff tecnico e di una buona parte della rosa. "Se la cosa andrà avanti ci troveremo con il direttore e parleremo valutando bene tutte le situazioni – rimarca l’ex allenatore del Grosseto –. Anche in ottica futura, questa è una di quelle gare che deve far capire su chi puoi contare dal punto di vista tecnico e mentale. Non bisogna mai essere appagati, per vincere i campionati ci vuole massima attenzione. Serve gente sempre pronta, concentrata e determinata. Queste partite servono anche a valutare l’aspetto caratteriale".

Infine sulle prossime giornate che chiuderanno l’avventura del Siena nel primo livello dilettantistico regionale. "Quest’anno abbiamo vinto di tanti punti – ha concluso sorridendo Magrini – ma soprattutto in campionati che si giocano punto a punto è fondamentale avere concentrazione e la voglio vedere anche nelle ultime tre giornate per chiudere bene e imbattuti".

