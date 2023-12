"Mister Magrini senza Lollo e Pagani: altre assenze pesanti"

La vittoria con il Mazzola ha tolto a mister Magrini un’altra importante pedina del suo scacchiere: Lorenzo Lollo (nella foto), già diffidato, ha rimediato l’ammonizione che lo costringerà a fare da spettatore alla partita con la Nuova Foiano, penultimo impegno del 2023 per i bianconeri (l’ultimo sarà il recupero della decima giornata, sul campo della Rondinella Marzocco, in programma sabato 23 dicembre). La sua assenza andrà quindi ad aggiungersi a quella di Pagani, lo stesso squalificato. E a quella degli infortunati; sono tanti i giocatori in infermeria e difficilmente qualcuno riuscirà a recuperare: Cristiani, Ravanelli, Granado e Masini. La maggior parte, quindi, uomini di peso, nelle gerarchie di Magrini, uomini preziosi per i reparti di centrocampo e d’attacco. Se nel pacchetto avanzato il mister ha comunque a disposizione Galligani, Boccardi e anche il recuperato Ricciardo, per la mediana abili e arruolabili, a parte i giovani, ci sono soltanto Bianchi e Hagbe. Non è escluso che posa essere Agostinone ad adattarsi al ruolo di mezzala, posizione che per sua stessa ammissione ha già coperto in carriera. Il giocatore si è messo a disposizione. Attenzione anche ai cartellini gialli: Morosi è diffidato e un’altra ammonizione lo fermerebbe. Una sua assenza peserebbe non poco nelle scelte di formazione. Il terzino destro, ammesso che il mercato non regali al mister un suo ‘collega’, è fin dall’inizio il 2004 che ha sempre trovato spazio (l’altro, comunque con minor minutaggio è Hagbe).