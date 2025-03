Mister Masini recupera Morosi e Lollo. Sfida ostica per il Siena con gli aretini

E’ ripresa con una buona notizia la preprazione del Siena, dopo il fine settimana concesso alla squadra da mister Magrini: Andrea Morosi (foto) ha ripreso a lavorare con il gruppo. Il terzino ha quindi superato il problema (contrattura) che lo ha costretto a saltare la trasferta vittorisa di San Giovanni Valdarno. Il 2004, per la sfida di sabato con il Terranuova Traiana, dovrebbe quindi essere regolarmente in campo dal primo minuto, da vedere se al ‘suo’ posto, a destra della linea difensiva, o a sinistra vista l’assenza di Di Paola e nessun altro terzino mancino di ruolo in organico (Ricchi, sottopostosi a intervento chirurgico, ha ormai finito la stagione e sta seguendo un programma personalizzato di recupero). Il numero 23 è infatti alle prese con la squalifica scattata dopo l’ammonizione, da diffidato, allo stadio Fedini.

Senza Di Paola, mister Magrini dovrebbe dare spazio a Pescicani, l’unico 2005 a disposizione per la prossima gara, a meno che non decida di puntare su un 2006, ovvero Stacchiotti, in porta, o Carbè, nel reparto offensivo, dando comunque per certo l’impiego di Suplja. Di Gianni infatti è ancora alle prese con la lesione rimediata qualche giorno fa e anche ieri ha lavorato in maniera differenziata rispetto ai compagni. Difficile possa recuperare.

Chi ha invece recuperato, dopo il lungo calvario, è Lorenzo Lollo: l’esperto centrocampista, già dalla scorsa settimana, si allena con il gruppo, il suo nome dovrebbe far parte, almeno, dell’elenco dei convocati di Siena-Terranuova Traiana. Sfida non semplice, quella con la squadra di Becattini (che seguirà la partita dalla tribuna del Franchi, causa squalifica), contro un’avversaria impegnata nella lotta salvezza che già nel girone di andata mise non poco in difficoltà i bianconeri. Bianchi e compagni, però, vogliono dare seguito al successo centrato con la Sangiovannese e presentarsi con l’abito migliore allo scontro diretto con la Fulgens Foligno per poi tentare, nelle ultime giornate, l’assalto al secondo posto: ieri pomeriggio, al Bertoni dell’Acquacalda, hanno sostenuto un lavoro fisico senza palla, per poi passare a una serie di possessi ad alta intensità. La giornata si è quindi conclusa con la tradizionale partitella di fine allenamento.