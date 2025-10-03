Mister Omiccioli richiama all’ordine l’Alma: "Non facciamoci distrarre dalle assenze"

L’Alma Fano è concentrata a preparare la prossima gara di sabato a Moie. Mister Omiccioli, come sempre, dovrà far fronte ad assenze pesanti. "Non dobbiamo farci distrarre dalle assenze – ha detto il tecnico fanese – ma dobbiamo pensare esclusivamente alla prossima gara. In palio ci sono punti pesanti e noi dobbiamo cercare di conquistarne il più possibile, in attesa che poi rientrino quei due". I due sono Gucci e Sartori, la coppia d’attacco che non ha mai ancora giocato insieme e sulla quale la dirigenza del club di via Toscanini aveva scommesso per recitare un ruolo da protagonista in questo campionato.

Le cose al momento non hanno funzionato – di questo si è probabilmente parlato ieri anche nella riunione che era stata già programmata del Consorzio Fano Sport – perché Gucci ha iniziato solo ora ad entrare in gruppo e Sartori dopo una preparazione svolta in ritardo si è fermato dopo due gare e mezzo per noie muscolari. Il loro rientro dovrebbe essere piuttosto vicino e solo con loro due in campo si potrà vedere all’opera il vero Fano.

La piazza pare aver compreso la situazione e l’entusiasmo creatosi intorno alla squadra non sembra al momento venir meno nonostante i risultati non proprio soddisfacenti. Nonostante il pari contro la Nuova Real Metauro, l’Alma è nelle prime posizioni di classifica a 3 lunghezze di distanza dalle due capoliste, la Castelfrettese (che domenica scorsa ha superato proprio il Moie Vallesina per 3-2) e il Lunano. Anche per la trasferta di Moie i club si stanno organizzando: il club "Fanesi" punta addirittura ad organizzare due pullman per sabato.

Infine nelle giovani, la Juniores ha vinto a Lunano per 3-0 e i Giovanissimi hanno superato per 13-0 il Tre Ponti.

