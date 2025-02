Mister Paolo Indiani. "Segnati tre gol ma potevamo farne altri. Lo 0-1 una nostra gentile concessione»

Si sfrega le mai il tecnico del Livorno, Paolo Indiani (nella foto). "Credo senza dubbio che i ragazzi abbiano giocato un primo tempo straordinario e che 0-1 fosse qualcosa di anormale – afferma –. Più che demerito del Siena, credo sia stato merito nostro: ci abbiamo messo intensità, qualità tecnica e un ritmo straordinario, ci poteva essere qualunque avversario davanti. Anzi, se vogliamo essere sinceri, possiamo dire con il 3-1, loro, possono starci. Alla fine anche nella partita dell’andata, alla settima giornata, quando eravamo a pari punti primi in classifica, il primo tempo fu indicativo: non passarono la metà campo". "Abbiamo segnato tre gol, ma potevamo farne altrettanti – aggiunge Indiani –: abbiamo giocato a un livello di gran dubbio superiore alla categoria. Nel secondo tempo abbiamo gestito anche se è una cosa che non mi piace". Prosegue il tecnico. "All’inizio giocavamo belli alti, non so quante volte loro sono andati in fuorigioco, poi abbiamo commesso degli errori, come quello che ha portato alla punizione: eravamo in possesso palla. Il Siena si è trovato in vantaggio per nostra gentile concessione, ma forse è stata quella la scintilla che ha fatto alzare ancora di più il ritmo".