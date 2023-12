Mister Possanzini: "Continuiamo il cammino intrapreso». Tolentino, non farti sorprendere: l’Azzurra Colli ha fame di punti

In casa cremisi è tornato l’entusiasmo grazie ai tre successi di fila (due dei quali contro le prime del girone) che hanno riportato la squadra in una posizione di classifica più tranquilla. "E’ un periodo favorevole a livello di risultati – ha detto mister Matteo Possanzini – con il gruppo che ha trovato maggior autostima e consapevolezza dei propri mezzi. Servivano partite contro avversarie toste, come quelle che abbiamo affrontato ultimamente per ottenere quella fiducia che mancava alla squadra. Siamo contenti, ora il Tolentino occupa una zona di classifica più consona, anche se sappiamo di non aver fatto ancora nulla. Le avversarie sono lì, non mollano di certo, e quindi dobbiamo proseguire sul cammino intrapreso". E il primo ostacolo da superare è l’Azzurra Colli, che sarà di scena domenica al "Della Vittoria". Sicuramente un avversario da non sottovalutare, al di là di quella che attualmente è la sua posizione in graduatoria. "Su questo non ho dubbi – spiega l’allenatore Possanzini – perché sono certo che i ragazzi non prenderanno sotto gamba l’impegno, ci mancherebbe altro. Non sottovaluteremo l’Azzurra Colli, che ha valori importanti e giocatori che hanno da poco vinto un campionato. L’unico rischio che possiamo correre è quello di non riuscire a impostare la partita che vogliamo fare. Quindi dobbiamo concentrarci su noi stessi, su ciò che sappiamo di dover costruire in campo. Pensiamo innanzi tutto al Tolentino, senza ragionare sulla classifica. Vedo che i ragazzi si stanno allenando bene perché sicuramente vogliono vincere anche la sfida di domenica". Il match, come tutti quelli casalinghi del Tolentino, inizierà alle 15.

m. g.