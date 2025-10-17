Mister Sansovini. "Sangiustese, fatti valere al Polisportivo»

"Non facciamoci condizionare dai 3 punti in classifica della Civitanovese perché i rossoblù costituiscono una squadra forte". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, avverte i giocatori sulle insidie della gara di domenica al Polisportivo. "Davanti hanno elementi validi, tecnici e rapidi, inoltre saranno galvanizzati per avere passato il turno di Coppa Italia e in campionato hanno conquistato un buon punto a Montefano". Non mancano le insidie. "Dovremo adattarci subito al terreno di gioco che presenta caratteristiche differenti dal nostro, ma dovremo pensare anche a noi per far valere le nostre qualità". È una Sangiustese che sta uscendo da un inizio di stagione in salita. "Sono soddisfatto dalla risposta dei giocatori durante gli allenamenti e le partite, ho notato una costante crescita di settimana in settimana, spero che questa progressione continui e possano così arrivare altre risposte positive. Andremo Civitanova fiduciosi". Tra i rossoblù è ancora indisponibile Morazzini, l’esterno a tutto campo