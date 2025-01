MISTER SECCARDINI. "Fatto tutto noi, il pari ci lascia l’amaro in bocca»

Mastica amaro il tecnico dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini a fine partita ripensando anche alle diverse opportunità avute per vincere la sfida con la Recanatese che però ad un certo punto si era complicata con il vantaggio ospite.

Mister Seccardini che valore ha questo pareggio?

"Venivamo da un periodo in cui abbiamo raccolto quattro sconfitte e una vittoria, e anche io stavolta ho fatto sentire la mia voce, mostrando la mia verve, perché questa era una partita che richiedeva massima attenzione e concentrazione. La Recanatese ha una squadra esperta, forte e molto preparata e organizzata sulle palle inattive. Non dovevamo concederle e invece stavamo regalando la partita su un inizio di gioco nostro, da cui è nato il calcio d’angolo del loro gol. Poi siamo stati bravi a trovare subito il pareggio. La sconfitta sarebbe stata una beffa, ma anche il pareggio ci lascia tanto amaro in bocca perché alla fine abbiamo fatto tutto noi".

Si aspettava una Recanatese più aperta e invece anche loro hanno abbassato il baricentro?

"Bilò è bravo, ma anche lui ha dovuto fare i conti con le assenze e le squalifiche, con il mercato, e non è facile continuare a giocare con le tue idee sempre. Noi abbiamo la fortuna di poter andare avanti con il nostro progetto di gioco a prescindere e quindi pensavamo di potercela giocare più a viso aperto".

Come sta Nonni e arriverà un sostituto di Ciabuschi?

"Nonni ha fatto un buon lavoro in settimana contiamo di riaverlo domani già in gruppo. Il mercato è strano, alcuni giocatori che avevamo attenzionato sono finiti ad altre squadre, permettetemi questa battuta (sorride, ndr) però se troveremo un calciatore funzionale a questa seconda parte del campionato, lo prenderemo".

Valerio Rosa