Mister Serpini. "Abbiamo sofferto e vinto con il cuore»

AREZZOIl Carpi da trasferta continua a volare e mister Cristian Serpini sottolinea i meriti dei suoi. "Siamo molto felici perché abbiamo fatto una grande partita - spiega - contro una grandissima squadra, abbiamo sofferto, abbiamo a volte rischiato ma vincere ad Arezzo vuole dire passare dalla sofferenza. I ragazzi sono stati lì sul pezzo, hanno cercato di ripartire sempre e abbiamo avuto anche le occasioni per fare il 2-0, ma ci abbiamo messo il cuore e queste vittorie così danno il vero valore di questi ragazzi. È difficile trovare un migliore, si sono immolati tutti per la causa, ho fatto dei cambi per le 3 gare ravvicinate. Ma faccio un plauso a tutti, una vittoria di squadra e non di un singolo nonostante il nostro portiere abbia fatto grandi parate e che i numeri di Cortesi siano sotto gli occhi di tutti. L’obiettivo? È fino all’ultima giornata restare in partita, se lo faremo potremmo cogliere traguardi inattesi". Mastica amaro invece Cristian Bucchi. "Abbiamo perso per un gol palesemente irregolare, ma la squadra ha dato tutto e gli applausi della nostra curva lo confermano".