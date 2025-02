Mister Serpini. "Concesso troppo. Eravamo insicuri»

ASCOLIMister Cristian Serpini sottolinea quello che non è andato nel ko di Ascoli. "Secondo me abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre capacità – spiega – abbiamo concesso troppo in fase difensiva e questa pericolosità dell’Ascoli si è trasformata in insicurezza nostra nel palleggio e nel gioco, abbiamo giocato a sprazzi. Il calcio è fatto di momenti e sul 2-0 l’Ascoli ci ha aiutato abbassandosi, noi con la forza di volontà abbiamo fatto qualcosa di più abbiamo avuto la palla senza trovare soluzioni a metacampo".

Programma. La 6^ di ritorno: Ascoli-Carpi 2-1, Vis Pesaro-Campobasso 1-0, oggi (15) Spal-Milan U23, (17,30) Rimini-Perugia, domani (12,30) Gubbio-Arezzo, (15) Torres-Sestri e Legnago-Ternana, (17,30) Pianese-Lucchese e Pontedera-Pineto, (19,30) Pescara-Antella.

Classifica: Entella 53, Ternana (-2) 48, Torres 46, Vis Pesaro 45, Pescara 43, Arezzo 39, Pineto 35, Pianese 32, Ascoli e Rimini (-2) 30, Carpi e Gubbio 29, Perugia 28, Campobasso e Pontedera 27, Spal (-3) 24, Lucchese 23, Milan U23 19, Sestri 18, Legnano 15.