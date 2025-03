Mister Serpini. "Ottimo l’impatto di chi è entrato»

Si tiene stretto un punto d’oro mister Cristian Serpini. "È stato un pareggio ottenuto con fatica – spiega – e sono felice perché finalmente abbiamo rimontato da uno svantaggio. Abbiamo faticato a leggere la gara, abbiamo sbagliato tante palle dalla difesa e non abbiamo capito che il piano gara andava variato. Anche se a me piace molto giocare. Visto che davanti Cortesi li metteva sempre in difficoltà dovevamo palleggiare di meno e mettere più palloni per le punte. Invece abbiamo rischiato di perdere troppi palloni dialogando dietro. I tre registi? Contiliano e Amayah possono fare i registi ma hanno anche gamba e dovevano dare una mano in sacrifico sui loro quinti. Prendiamo col sorriso questo punto, ci sono cose da migliorare ma anche cose positive, come l’ottimo impatto che ha dato chi è entrato". Mattia Rigo ha giocato la quarta gara di fila da titolare. "Siamo felici di aver recuperato due volte - spiega il terzino - non abbiamo mollato. Peccato perché volevamo vincere e le occasioni ci sono state, ma in una gara così aperta alla fine poteva succedere di tutto. Penso che sia un punto prezioso".