Mister Settesoldi. "Non abbiamo mai rischiato. Un altro passo verso la salvezza»

"Sono molto soddisfatto della partita fatta dai miei ragazzi. E’ un buon punto, che ci serviva per muovere la classifica e per mantenere invariato il divario dalle ultime posizioni. Avanti così perché ancora non abbiamo fatto niente e per salvarsi serviranno altre prestazioni importanti". E’ visibilmente contento dello 0-0 casalingo ottenuto contro la Sammaurese Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato. "E’ stata una partita molto bloccata. Sapevamo che i nostri avversari sarebbero venuti a Prato prima di tutto per non rischiare. E non ho voluto rischiare nemmeno io – insiste il tecnico dei pratesi -. Sono contento per la partita fatta. Non abbiamo mai rischiato e accetto con serenità il risultato finale. Bisogna da ora in avanti cercare sempre di fare punti e oggi abbiamo fatto un passettino in avanti dal punto di vista dell’attenzione e della concentrazione, senza concedere niente alla Sammaurese. A voler essere pignoli potevamo forse fare qualcosa in più in alcune ripartenze e su alcuni calci piazzati, per portare a casa il risultato pieno, ma il pareggio va più che bene. Ci sono stati altri risultati non favorevoli nella lotta per rimanere in categoria, ma conserviamo fiducia e ottimismo e pensiamo già alla prossima difficile sfida". Domenica prossima la Zenith Prato sarà impegnata sul campo del Cittadella Vis Modena, che ieri ha vinto di misura in casa del San Marino.