Mister troise. "Bravi tutti, vittoria meritata. Ma restiamo umili»

"Questi sono tre punti bellissimi e pesantissimi". Lo dice con un filo di voce Emanuele Troise. Perché di voce l’allenatore del Rimini, al termine della gara con il Sestri Levante, non ne ha più. Forse l’ha persa a incitare i suoi per novanta minuti. Forse l’ha persa proprio al novantesimo, al gol di Ubaldi. "Il Sestri Levante all’inizio ci ha un po’ sorpreso – ammette Troise ripensando a un primo tempo non esattamente semplice per i suoi – Non ci aspettavamo impostassero a tre, abbiamo perso un po’ di distanze. Ma poi siamo stati anche bravi a non soffrire più di tanto". Sofferenza sparita nella ripresa.

"Cambiando un po’ anche l’interpretazione – rivela il tecnico campano – con Iacoponi a destra e Lamesta un po’ più dentro il campo abbiamo trovato le misure. E credo che il secondo tempo sia stato a lunghi tratti a nostro favore". Tutto questo per dire... "Che questa vittoria ce la siamo meritata. I ragazzi sono stati straordinari. Chiudiamo nel migliore dei modi questo mini ciclo molto dispendioso. Ora abbiamo la possibilità di recuperare qualche giorno". Di tirare un po’ il fiato visto che domenica il Rimini non sarà di scena a Olbia con quel match che è stato rinviato (a causa degli impegni in Nazionale di diversi giocatori sardi) al 6 dicembre. Su una cosa Troise non accetta discussioni. "Dobbiamo rimanere umili, non abbiamo fatto ancora niente e il percorso è lunghissimo", dice facendo subito riattaccare i piedi a terra ai suoi.