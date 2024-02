Mister troise. "Episodi finali duri da digerire, ma fuori a testa alta»

È inevitabile partire dal finale per raccontare l’uscita di scena del Rimini dalla Coppa Italia. Emanuele Troise lo fa con i soliti suoi modi pacati. "C’è amarezza, è duro riuscire a digerire quegli episodi finali – dice l’allenatore del Rimini –. Ma allo stesso tempo dobbiamo avere la capacità di trasformare tutto questo in autostima. Siamo venuti a Catania giocando con grande personalità e mentalità. In tanti periodi della gara abbiamo sviluppato un buon gioco e creato diverse occasioni. Forse l’unico demerito che abbiamo avuto nel primo tempo è proprio stato quello di non essere riusciti a concretizzare una di quelle occasioni nitide". Poi sui gol subiti. "Hanno condizionato anche perché li abbiamo subiti nelle due uniche vere occasioni dei nostri avversari – questo aumenta l’amarezza di Troise – Sul primo gol avremmo potuto fare qualcosa di più, nel secondo ci sono soltanto da fare i complimenti a Castellini. Un destro che ha calciato di sinistro...". Troise si tiene stretto tutto il resto. "Avevo chiesto alla squadra, davanti a una cornice così importante di pubblico, di fare uno step in più in termini di mentalità. Avevo chiesto loro di essere una squadra vincente, di dimostrare quanto stiamo crescendo, di avere coraggio e personalità. E sinceramente credo, tutte queste cose, di averle viste. Ce le teniamo strette per il futuro".