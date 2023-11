Mister troise. "Nel secondo tempo abbiamo rischiato di rovinare tutto»

"Il Rimini oggi ha vinto, e non ha subito gol, più per demeriti della Fermana che per meriti del Rimini". Non ci gira attorno Emanuele Troise. All’allenatore dei biancorossi l’atteggiamento dei suoi nel finale non è piaciuto affatto. "Era importante vincere – dice – e lo abbiamo fatto con merito nel primo tempo, al di là delle occasioni create che avrebbero potuto rendere più rotondo il risultato". Ma c’è anche stato un secondo tempo. "Tutto da rivedere – tuona Troise – perché stavamo buttando via tre punti importanti. Approcci, atteggiamento, qualità di gioco. Tante cose non sono funzionate a dovere. Ci teniamo stretto questo passo in avanti, ma dobbiamo lavorare con più continuità perché il campionato è molto equilibrato. La stagione è lunga. Brava la Fermana che ha cambiato qualcosina per riuscire a metterci in difficoltà. Ho pensato di mettere un centrocampista in più, ma la qualità del gioco si è abbassata di tanto. La mentalità di andare a fare male anche. Poi succede che viene fuori un avversario che non era affatto rassegnato. Per demerito della Fermana oggi parliamo della vittoria del Rimini, ripeto". Perché alla fine negli occhi restano i pericoli finali. "La fotografia resta quella ed è un peccato. Il secondo tempo ci deve far capire, ancora una volta, che non possiamo assolutamente permetterci di avere rilassamenti. Il secondo tempo anche gli attaccanti non hanno approcciato come il primo".