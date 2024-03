Mister troise. "Prestazione non all’altezza, responsabilità mia»

"Prestazione non all’altezza considerando i valori in campo e me ne assumo la responsabilità". Non è facile capire se Emanuele Troise sia più deluso o rassegnato. "Non rassegnato, mai – dice – So che nel calcio ci sono momenti difficili come questo. E so che l’unico modo per uscirne è lavorare a testa bassa". Ma questo, se può diventare una buona medicina per il futuro, non lo è per un presente da zero punti in 270 minuti. "Non sono riuscito a far tirare fuori a questa squadra quello che può tirare fuori – dice Troise – I ragazzi hanno provato in tutti modi, ma di sicuro dobbiamo fare qualcosa di più, al di là di tutti gli episodi che ci sono stati in questa gara. L’unica cosa che resta da fare è rimboccarci le maniche e sta a me cercare di trovare delle soluzioni. Per cambiare questo trend che non è evidentemente all’altezza". Impossibile non parlare di qualche scelta azzardata. Portiere in primis. "Mi è sembrato opportuno dare un turno di riposo a Colombi considerando le fatiche dell’ultimo periodo, anche dal punto di vista mentale. Una scelta fatta anche per sfruttare la rosa che ho a disposizione".