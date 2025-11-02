Mister Vennturi. "Siena di qualità ma di certo siamo sulla strada giusta»

"Sono molto felice dell’affetto della gente. Ci riempie d’orgoglio e ci responsabilizza". Inizia così la conferenza della vigilia del tecnico del Prato Simone Venturi che sottolinea il grande dato dei tifosi pratesi (circa 700), che giungeranno al Franchi. "Il Siena è la migliore formazione di questo inizio di campionato – sottolinea l’ex tecnico dell’Altopascio – e quindi sarà molto difficile per noi. I numeri dimostrano ciò che sto dicendo. E’ una delle pretendenti ai quartieri alti della classifica e non mi stupisce. È costruita bene ed allenata bene con giovani importanti come Vlahovic. Noi dobbiamo pensare una gara alla volta, pur sapendo che inizia un periodo importante. Mi aspetto una crescita sotto tutti i punti di vista superando le criticità delle ultime gare. Vedendo i ragazzi lavorare credo che siamo sulla strada giusta". In settimana è arrivato dalla Pistoiese Polvani. "Al netto degli influenzati siamo tutti a disposizione. Andreoli (fugace ex della gara, giocò nel Siena di Dal Canto, ma solo in Coppa Italia di C, nel 19/20) e Fantoni sono a casa oggi, vedremo anche se Andreoli viene da un infortunio ma sta crescendo. Polvani? Abbiamo colto l’opportunità, il ragazzo voleva venire fortemente qui e sta bene perché a Pistoia aveva giocato un po’".