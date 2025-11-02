Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Mister Vennturi. "Siena di qualità ma di certo siamo sulla strada giusta»

Mister Vennturi. "Siena di qualità ma di certo siamo sulla strada giusta»

"Sono molto felice dell’affetto della gente. Ci riempie d’orgoglio e ci responsabilizza". Inizia così la conferenza della vigilia del tecnico...

di GUIDO DE LEO
2 novembre 2025
XWhatsAppPrint

"Sono molto felice dell’affetto della gente. Ci riempie d’orgoglio e ci responsabilizza". Inizia così la conferenza della vigilia del tecnico del Prato Simone Venturi che sottolinea il grande dato dei tifosi pratesi (circa 700), che giungeranno al Franchi. "Il Siena è la migliore formazione di questo inizio di campionato – sottolinea l’ex tecnico dell’Altopascio – e quindi sarà molto difficile per noi. I numeri dimostrano ciò che sto dicendo. E’ una delle pretendenti ai quartieri alti della classifica e non mi stupisce. È costruita bene ed allenata bene con giovani importanti come Vlahovic. Noi dobbiamo pensare una gara alla volta, pur sapendo che inizia un periodo importante. Mi aspetto una crescita sotto tutti i punti di vista superando le criticità delle ultime gare. Vedendo i ragazzi lavorare credo che siamo sulla strada giusta". In settimana è arrivato dalla Pistoiese Polvani. "Al netto degli influenzati siamo tutti a disposizione. Andreoli (fugace ex della gara, giocò nel Siena di Dal Canto, ma solo in Coppa Italia di C, nel 19/20) e Fantoni sono a casa oggi, vedremo anche se Andreoli viene da un infortunio ma sta crescendo. Polvani? Abbiamo colto l’opportunità, il ragazzo voleva venire fortemente qui e sta bene perché a Pistoia aveva giocato un po’".

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Tifosi

Continua a leggere tutte le notizie di sport su