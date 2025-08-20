Mix di innesti giovani e conferme. Pienza pronto alla nuova stagione

Sa di ‘azionariato popolare’, come quello del Barcellona, il progetto che consente al Pienza Calcio di militare, per il quinto anno consecutivo, nel campionato di Promozione. Come ha rivelato il dg Mauro Felici alla presentazione ufficiale, sono infatti oltre 60 gli sponsor che sostengono la società, quindici in più dell’anno scorso, anche con cifre contenute, pur di dare un apporto. Non a caso il vicepresidente Simone Gonzi ha detto: "Pienza ha un nome importante e anche il calcio ha il dovere di rappresentarlo", mentre la vicesindaca Angela Vegni ha parlato di "valenza sociale e comunicativa di questo sport che ci aiuta a gestire la comunità". Si è respirato un clima di fiducia e ambizione: "Siamo una delle migliori società – le parole dell’allenatore-giocatore Cristiano Camillucci –, ora possiamo contare su un gruppo di atleti giovani e ambiziosi, abbiamo l’obbligo di fare un bel campionato e lo faremo". Inevitabilmente è tornato alla mente quel momento della passata stagione in cui il Pienza arrivò vicino alla zona play-off; poi un calo che ha evitato comunque ai biancorossi di dover ricorrere ai play out per la salvezza. Così, su un’intelaiatura collaudata, che è stata confermata, includendo i quattro pientini Valerio Bonari, capitano e colonna della difesa, il portiere Leo Biagiotti, Marco Barbieri e Tommaso Tizzoni, altro difensore che andrà in prestito per motivi di studio, sono stati compiuti innesti importanti, di giovani promettenti, espressione del territorio: "Non scommesse, ma autentiche opportunità per il futuro del Pienza Calcio" è stato sottolineato.