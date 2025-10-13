Mobilieri travolgenti. Colli Marittimi svaniti

COLLI MARITTINI

0

MOBILIERI PONSACCO

3

COLLI MARITTIMI: Baroni, Bartorelli A., Bacciu, Sarais, Saba, Camerini A. Dezi , Fotino, Masini, Pellegrini, Colombo . A disp.: Scateni, Casini, Minuti, Pedrali, Giorgi, Vestri g., Bilanceri, Accordino, Clerici. All.: Tarquini.

MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Giustu, Papini, Marinari, Aliotta, Mancini, Marrocco,, Niccolai , Taraj , Ficarra, Sciapi. A disp.: Colucci, Pisanini,Bicchierini,, Puccini, Chelucci, Mollichedda,,BracciI Kaplami, Rigirozzo. All.: Polzella.

Arbitro: Iacobellis di Pisa (Angiolas - Paoli).

Marcatori: 20’ pt Ficarram 40 pt Niccolai, 3’st Sciapi r.

I Mobilieri affrontano la terza trasferta contro l’inedita squadra dei Colli Marittimi che ospita i rossoblù sul terreno di Montescudaio, uno dei comuni, con Guardistallo e Casale che hanno creato i biancoblù. Entrambe alla ricerca della vittoria, gli uomini di Tarquini per risalire la classifica, i Mobilieri per ammorbidire l’ultimo passo falso. Partenza lanciata dei ponsacchini che vanno in pressioni dal primo minuto ed al 20’ la partita deflagra. Sulla miccia avviata da Giusti il suggerimento trova Ficarra che con destrezza fulmina Baroni, mentre al 25 è Sciapi a divorarsi il raddoppio. I Mobilieri comandano il gioco e al 40’ da un irresistibile triangolazione arriva l’eurogol di Niccolai che scuote la platea, ed annienta la reazione avversaria. La ripresa un elasticizzato Ponsacco devasta la difesa avversaria che ricorre al fallo atterrando Taraj in area. Il bomber Sciapi questa volta trasforma il penalty ed è 3 a 0. Gli impenetrabile Mobilieri ormai banchettano inserendo i cinque cambi consenti.

Luciano Lombardi