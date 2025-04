Modena Cavezzo-Lecco: sfida decisiva per i playout in Serie A2 Elite

Vittoria a tutti i costi cercasi per tenere viva la fiammella. Dopo 22 giorni di sosta torna in campo oggi il Modena Cavezzo, che alle 19 ospita il Lecco nelle terz’ultima di serie A2 Elite. Una gara, posticipata di 24 ore per le esequie di Papa Francesco, che la truppa di Checa non può fallire se vuole restare in corsa per centrare almeno i playout. I gialloblù sono infatti ultimi e reduci da 6 ko di fila: la vittoria 2-0 nell’anticipo del Leonardo Cagliari sull’Olimpia Verona ha da un lato fatto allontanare a -8 la salvezza diretta con la quart’ultima piazza occupata dai sardi, tenendo però a +3 i veronesi penultimi. Con le due retrocessioni dirette, però, il mirino per la rimonta è sul Saints Milano terz’ultimo a +4, che ad oggi farebbe il playout con la terz’ultima del girone ’B’. Per questo è obbligatorio battere oggi il Lecco, già salvo e tagliato fuori dalla lotta playoff, sperando in buone notizie da Milano-Elledì che si gioca alle 16. Delle 3 gare che restano a Modena quella di oggi sembra l’unica davvero alla portata, visto che poi sabato 3 maggio si va sul campo del Maccan terzo e il 10 si chiude in casa con Rovereto quinto, mentre Milano ha l’Altamarca e va a Cagliari. La buona notizia per Checa è sui rientri preziosi di Aieta dalla squalifica e di Matarese e Campo dagli infortuni, mentre è in dubbio Ben Saad acciaccato, sempre out i lungo degenti Rondini e Vlasi. Le altre gare: già giocate Leonardo-Ol. Verona 2-0 e Mantova-Mestre 6-2, oggi Cdm-Maccan e Milano-Elledì, domani Altamarca-Cesena, mercoledì Pordenone-Rovereto.

Classifica. Mantova 62, Mestre 58, Maccan 39, Cdm e Rovereto 38, Altamarca 35, Elledì 32, Pordenone 31, Lecco 28, Cesena 26, Leonardo (-1) 23, Milano 19, Ol. Verona 18, Modena Cavezzo 15.

d.s.