Modena Cavezzo sfida MestreFenice: missione impossibile in Serie A2 Elite

di Davide SettiUn’altra missione impossibile quella che attende oggi il Modena Cavezzo nella quart’ultima giornata di Serie A2 Elite. I gialloblù, all’ultimo posto in solitaria, giocano alle 16 al PalaFranchetti di Mestre sul campo del MestreFenice secondo della classe, che è in lotta col Mantova (+1). Una sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà per Amarante e compagni che vengono da 5 sconfitte di fila, mentre i veneti (18 vittorie in 22 gare e miglior attacco del girone con 102 gol segnati) proprio nell’ultima gara casalinga perdendo 5-3 col Pordenone hanno perso la vetta. "Sarà una partita difficilissima – spiega coach Nunzio Checa – contro una squadra che si sta giocando il campionato. Abbiamo studiato l’avversario e pensato a qualcosa per provare a dire la nostra. I veneti, però, restano molto forti". A rendere ancora più difficile la salita ci sono le assenze con Rondini, Matarese e Vlasi fuori da tempo a cui si aggiungono Campo e lo squalificato Aieta.

Le altre: ieri sera Lecco-Cdm e Cesena-Saints Milano, oggi Elledì-Mantova, Rovereto-Leonardo, Ol. Verona-Altamarca, giovedì 10/4 Maccan-Pordenone. Clas. Mantova 56, MestreFenice 55, Maccan 36, Cdm e Rovereto 35, Altamarca 34, Elledì 32, Pordenone 31, Lecco 28, Cesena 25, Leonardo (-1) 20, Milano 18, Ol. Verona 17, Modena Cavezzo 15.

Coppa Serie C2. Si giocano le semifinali con due modenesi in corsa: alle 15 il Montale già promosso in C1 ospita il Molinella, alle 15,30 l’Emilia riceve a San Cesario il Bagnacavallo. In caso di parità si va ai rigori.

Coppa Serie D. I quarti di finale con lo Junior Finale che alle 16 riceve a Massa Finalese la Libertas Ghepard, lo Sporting Modena invece gioca sabato 12 a Collecchio sul campo del Baganzola. Gli altri due quarti sono Bologna-Lugo che si gioca oggi e Parma City-Futsal Santilio sabato 19. Martedì 8 aprile alle 13 presso il Crer si svolgono i sorteggi delle semifinali.