Modena La conferma di Caso chiude il mercato

di Alessandro TronconeMILANOTanto tuonò che alla fine... non piovve. Eppure, i suoi tentativi per rinforzare l’attacco di Sottil con un ultimo colpo Andrea Catellani li ha fatti ma non si è verificato la condizione principale: la cessione di Caso. Ci ha provato di prima mattina il Catanzaro, il ds calabrese Ciro Polito ha proposto uno scambio con Nicolò Buso, rifiutato dal Modena. Nel pomeriggio, dopo un primo sondaggio mattutino, anche la Sampdoria ma (come valse in qualche modo per Palumbo) la dirigenza canarina ha respinto offerte che non rispecchiassero le richieste stabilite in partenza. In più, vero è che nelle ultime ore c’era disponibilità alla cessione ma il Modena tiene volentieri giocatore come l’ex Frosinone in rosa e non avrebbe rinforzato una concorrente alle posizioni di vertice.

Detto questo, parallelamente, Catellani ha tenuto fitti dialoghi con Marcello Pizzimenti (ex ds della Reggiana e attuale collaboratore della Cremonese) per parlare di De Luca, contattato già una decina di giorni fa dal Modena. Era lui la priorità, l’attaccante strutturato e di peso da piazzare in area di rigore a supporto di una squadra che ha saputo di mostrare di giocare tanto dal fondo coi suoi esterni. Operazione, comunque, non semplicissima per il suo ingaggio ma una quadra, forse, poteva essere trovata. Defilato il profilo di Cerri, nonostante ad un certo punto del pomeriggio milanese media nazionali avevano rilanciato con forza visite mediche e firma. La realtà dei fatti racconta di colloqui con il suo agente (Tinti), di possibilità e di eventuali proposte ma, come detto, nulla è stato portato a termine. In tutto ciò, il Modena avrebbe voluto trasferire Strizzolo in C, alle Dolomiti Bellunesi. Destinazione rifiutata come altre da parte dell’attaccante che, a questo punto, resta a libro paga del Modena e sceglie di non rilanciarsi altrove. Oukhadda ha rescisso, Olivieri e Oliva vanno al Foggia, il primo in prestito mentre il secondo a titolo definitivo con il 50% sulla futura rivendita. Ponsi resta, così come Cotali nonostante un timido tentativo della Virtus Entella. Si chiude in questo modo il mercato estivo del Modena. Certo, nelle 24 ore precedenti alla bandiera scacchi poteva esserci una bella ciliegina su una torta, però, già ben cucinata in estate. Quel che è fatto, è fatto. Se ne riparlerà eventualmente a gennaio di situazioni da risolvere.

Caso torna a disposizione e dovrà essere arma in più e diversa nel roster degli attaccanti, nel quale avrà bisogno di scalare le gerarchie costruite fin qui.